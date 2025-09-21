Gaziantep İslahiye'de Yaklaşık 1,1 Milyon Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi

İslahiye'de düzenlenen operasyonda H.H.'nin evinde yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar değerinde sahte banknot ve av tüfeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:22
Operasyon ve ele geçirilenler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden H.H.'nin evinde sahte para bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar değerinde sahte banknot ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltı ve şüphelinin geçmişi

Olay sonrası H.H. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

