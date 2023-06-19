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Gaziantep-Kahramanmaraş Yolu'nda Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Gaziantep-Kahramanmaraş Yolu'nda Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş Yolu'nda Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapmış olan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakasına sahip otomobil, karşıdan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakasına sahip tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kum yüklü tır ile Mehmet Avşar idaresindeki 61 AA 613 plakasına sahip minibüsün de çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ve minibüste yer alan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt yaralandı.

İlk müdahale sonrasında Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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