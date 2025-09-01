DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da Uyum Eğitimi Başladı

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı uyum eğitimi programı başladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:47
Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da Uyum Eğitimi Başladı

Gaziantep ve çevre illerde uyum eğitimi başladı

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman illerindeki okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi programı uygulamaya konuldu. Program kapsamında öğrenciler, velileriyle birlikte okullara gelerek yeni eğitim dönemine ilk adımlarını attı.

Gaziantep

Gaziantep'te 143 bin 286 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi kapsamında sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula geldi. Öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, eğitim hayatına "merhaba" dedi.

Kilis

Kilis'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda da uyum eğitimi programı başladı. Öğrenciler, öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi; sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'na gelen öğrencilere uyum eğitimi hakkında bilgi verildi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bugünü beklediklerini söyledi. Açıkgöz, "Kilis'te 105 okulumuzda, 269 şubemizde 4 bin 150 öğrencimizle uyum seminerine başlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Eğitim yılını tüm öğrencilerimizle başarılı bir şekilde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Velilerden Mustafa Sevengül, çocuğunun okuldaki ilk günü dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Uyum eğitimi programıyla çocukların okula uyum sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi, ailelerin bilinçli ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım sergilemeleri ve öğretmenlerin uygulamaları kolaylaştıran standart bir kaynakla desteklenmeleri hedefleniyor.

Adıyaman

Adıyaman'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi uygulamaya konuldu. Örenli İlkokulu'na gelen öğrencilere uyum programı hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremden önceki sayıdan daha fazla derslikle eğitime başladıklarını belirtti. Tosun, "Eğitimin başlaması ve öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizdeki toplu konutlarda bulunan okullarımızı hazırladık. Bugün okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz eğitime başladı. Gelecek haftadan itibaren 793 okulda 158 bini aşkın öğrenciyle eğitim başlayacak." dedi ve uyum haftasında öğrencilere başarılar diledi.

Malatya

Malatya'da da uyum eğitimi kapsamında ilk ders zili çaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, 91000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
2
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
3
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
4
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
5
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı
6
Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz
7
Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu