Gaziantep Lisesinden Gazze'ye Dayanışma: Öğrenciler Harçlıklarını Bağışladı

Gaziantep Lisesinden Gazze'ye Dayanışma: "Bir Günlük Harçlığım Gazze’ye"

Öğrenciler ve veliler harçlıklarını kumbaralara attı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle "İyilik Okulu Projesi" kapsamında anlamlı bir kampanya başlattı. Öğrenciler ve veliler, "Bir Günlük Harçlığım Gazze’ye" mottosuyla okul girişine ve sınıflara konulan kumbaralara bir günlük harçlıklarını atıyor.

Kampanya ile Gazze’de 120 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarının karşılanması hedefleniyor. Haberlerde Gazze’deki çocukların yaşadığı zorlukları gören öğrenciler, kendi aralarında topladıkları bağışları Gazze’ye gönderme kararı aldı.

Kampanyaya aileler de destek veriyor; öğrenciler kendi harçlıklarından kesinti yaparak Filistinli akranlarına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Okulda kurulan hayır çarşıları ve kumbaralar, kardeşlik ve dayanışmanın sınır tanımadığını ortaya koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destekli kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Gazze’deki eğitim çadırına aktarılacak. Okulun daha önceki çalışmalarıyla STK’lar aracılığıyla Gazze için 2 milyon TL değerinde destek sağlandığı belirtildi.

Okul müdürü İbrahim Halil Güler kampanyayı sürdürme kararlılığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Gazze’de 120 çocuğun bir yıllık eğitim çadırı masraflarını karşılamak için kampanyayı sürdüreceğiz ve kampanyaya öğrencilerin yanı sıra velilerin de destek verdiğini belirtmek isterim. Gazze’de 2023’ten bu yana bir katliam var. Dünyanın gözü önünde Siyonist katil İsrail, hiçbir hak, hukuk ve ahlak tanımadan, kadın, çoluk ve çocuk demeden bir katliam yapıyor. Biz katliam başladığından beri vicdanımızın sesini, çocuklarımızın yüreklerinden çıkan sesi aslında okulumuzda sürekli canlı tutmaya çalıştık. Sürekli gündem ettik. Bazen farklı etkinliklerle farkındalık oluşturduk. Boykot bilincini geliştirmeye çalıştık. Şu anda hamdolsun bir ateşkes sağlandı. Bu süreçte ne yapabiliriz? Artık bundan sonra oradaki yıkımı, oradaki tahribatı nasıl tamir edebiliriz derdine düştük. Bu süreçte Deniz Feneri Derneği ile bakanlığımızın, İyilik Okulu Projesi kapsamında ortak bir çalışma yapmaya karar verdik. Öncelikle ‘Bir Günlük Harçlığım Gazze’ye’ mottosuyla bir hayır çalışması başlattık. Hamdolsun çocuklarımız Gazze duyarlılığını yine her zamanki gibi çok çok yüksek tuttular. Şimdiye kadar yaptığımız hayır çalışmalarıyla iki milyonu aşkın nakdi tutarı, çeşitli hayır kuruluşlarıyla Gazze’ye ulaştırmaya çalıştık. ‘Gazze’de okulumuzun bir şubesini açalım’ dedik ve her sınıfımıza da bir iyilik kumbarası koyduk. Gazze’de çadırımız kuruldu. 120 yavrumuzun bir kısmı yetim, bir kısmı öksüz ve yıkıntılar içerisinde bir çadırda eğitim görüyorlar. Biz de inşallah bir yıl boyunca bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah Gazze’de eğitim faaliyetlerimizi devam ettirmiş olacağız"

Öğrenciler de kampanyaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Abdurrahman Ayaz Özkan, "Biz arkadaşlarımızla beraber Gazze için hayır çarşıları düzenliyoruz. Aynı zamanda bir günlük harçlığımızı Gazze’ye bağışlıyoruz. Gazze özgürlüğe ulaşıncaya kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ahmet Akif Küleş ise, "Gazze ve Filistin için para topluyoruz. Çünkü Gazzeliler yıllardır bir zulüm görüyorlar. En azından safımız belli olsun, Gazzelilere destek verdiğimiz belli olsun ve kimin tarafında durduğumuz belli olsun diye her zaman hayırda yarışıyoruz. Kumbaralarda paramızı biriktirip Gazze’ye gönderiyoruz. En yakın zamanda onların güçlenmesini ve Gazze’nin tekrar eski haline gelmesini umut ediyoruz. Bu yüzden de destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sonuç: Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başlattığı kampanya, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla Gazze'deki çocukların eğitimine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor; toplanan yardım ve farkındalık çalışmalarıyla kardeşlik ve dayanışma mesajı veriliyor.

