Gaziantep Milletvekili Şahin: Türk SİHA ve İHA'ları Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor

Şahin: Türk Savunma Sanayisi Küresel İstikrara Hizmet Ediyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili, Dışişleri, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) komisyonları üyesi ve TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Türk savunma sanayisinin küresel istikrara önemli katkılar sağladığını belirtti.

Şahin, Türkiye’nin SİHA ve İHA’larıyla farklı bölgelerdeki istikrarı sağlamadaki etkisini, AA (Anadolu Ajansı) muhabirine yaptığı açıklamalarda vurguladı. Dışişleri Komisyonu çalışmaları çerçevesinde bazı ülkelerle yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşmalarına da değinen Şahin, son dönemde Afrika ülkelerinin Türk SİHA ve İHA’larına gösterdiği yoğun ilginin altını çizdi.

Afrika ülkelerinin, terörle mücadele süreçlerinde Türk SİHA ve İHA’larını kullanarak önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Şahin, Türkiye'nin kendi terörle mücadele deneyimlerini Türk SİHA ve İHA'ları üzerinden Afrika’ya aktardığını söyledi.

Türkiye’nin terörle mücadelesindeki başarının, milli savunma sanayi ürünlerini üretip devreye sokarak elde edildiğine işaret eden Şahin, “Türkiye şimdi de hem tecrübelerini hem de savunma sanayi ürünlerini dünyada terörden muzdarip istikrar arayan ülkelerin hizmetine sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Afrika Ülkelerinde Terörle Mücadelede Türk SİHA ve İHA'ları

Şahin, Afrika'nın özellikle Batı Afrika sahil bölgesinin Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ kökenli terör örgütleri tarafından uzun süredir istikrarsızlaştırıldığını kaydetti. Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Togo, Nijer, Fas, Kenya, Ruanda, Libya, Etiyopya, Somali, Cibuti gibi ülkelerin terörle mücadelelerini Türk savunma sanayi ürünleri ile sürdürdüklerini belirtti.

Türk milletinin genetik kodlarında yeryüzünde adaletin ve istikrarın tesisi refleksi bulunduğunu vurgulayan Şahin, bu genetik refleksin bir sonucu olarak dünyanın doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında Türk milletinin yeryüzünde 34 ülkede 78 noktada şehitliğinin bulunduğunu ifade etti.

Şahin, atalarının bu genetik kodlarla kıta kıta at sırtında gezerek yeryüzünde adaletin ve istikrarı tesis ettiğini, bugün ise onların torunları olarak Asya, Avrupa ve Afrika'da istikrarı SİHA ve İHA'lar aracılığıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.