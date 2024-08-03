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Gaziantep Mutfağı Kosova’da Tanıtıldı

Gaziantep mutfağı, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Katılımcılar yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:15
Gaziantep Mutfağı Kosova’da Tanıtıldı

Gaziantep Mutfağı'na Övgü

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde, Gaziantep’in geleneksel lezzetleri büyük bir etkinlikle tanıtıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi, "Lezzetlerle Örülen Köprüler" adlı programa ev sahipliği yaptı. Etkinlik, tarihi Şadırvan Meydanı'nda gerçekleşti.

Lezzet Dolu İkramlar

Katılımcılara Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan beyran, katmer, Antep baklavası, Antep fıstığı, çiğ köfte, Türk kahvesi ve lokum ikram edildi. Ayrıca, Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri, UNESCO tarafından korunan eşsiz lezzetleri de tanıttı.

Etkinlik Hakkında Açıklama

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, düzenledikleri etkinlik sayesinde Gaziantep mutfağının özel tatlarını Kosovalılara tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, "Bu etkinliği yarın tekrar Prizren’de ve 6 Ağustos’ta Kosova’nın başkenti Priştine'de gerçekleştireceğiz. Burada Gaziantep mutfağına olan ilginin yüksek olmasını bekliyoruz," dedi.

Kültürel Değerlerin Paylaşımı

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, proje dahilinde Gaziantep’in kültürel değerlerini Kosova’ya taşıdıklarını ifade etti. Farklı kültürlerin bir araya gelmesinin önemli yollarından birinin gastrodiplomasi olduğunu dile getiren Bay, lezzetler sayesinde köprüler kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Atölye Çalışmaları

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen Gaziantep mutfağı atölyesinde ise çeşitli yaş gruplarındaki kursiyerler, Gaziantep’in lezzetlerini tatma ve yapılışını öğrenme fırsatı buldu. Bu atölyeler, katılımcılara mutfak kültürü hakkında derinlemesine bir deneyim sundu.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı...

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

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