Gaziantep Nizip'te 7 katlı bina yıkıldı: Tankerin korna sesiyle facianın eşiğinden dönüldü

Nizip'te mahkeme kararıyla yıkımı yapılan 7 katlı bina, kepçe darbeleriyle zayıfladıktan sonra tankerin korna sesiyle çöktü; okul çıkışında şans eseri yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:51
Gaziantep Nizip'te 7 katlı bina yıkıldı: Tankerin korna sesiyle facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkım sırasında çağrı korna sesiyle bina çöktü

Okul çıkış saatine denk gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde mahkeme kararıyla yıkımına başlanan 7 katlı bina, çalışmanın sürdüğü sırada aniden çöktü. Olay, Abdulhamit Han Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde hasar gören bina için mahkeme yıkım kararı verdi. Ekiplerin kepçe ile yürüttüğü çalışmada yapı zayıflatıldıktan sonra, yıkım bölgesindeki su tankerinin yoğun korna sesiyle birlikte bina bir anda yerle bir oldu.

Çökme anında çevre yoğun toz bulutuyla kaplanırken, binadan etrafa taş, enkaz ve moloz parçaları saçıldı. O esnada okul çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar sağa sola kaçıştı; şans eseri kimseye bir şey olmadı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili yetkililerin açıklamaları ve soruşturma devam ediyor.

AĞIR HASARLI BİNA YIKIM SIRASINDA KORNA SESİYLE YERLE BİR OLDU, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

