Gaziantep Nurdağı'nda 2 Tarihi Mozaik Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep Nurdağı'nda 2 Tarihi Mozaik Ele Geçirildi
Jandarma operasyonunda üç şüpheli yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, tarihi eser satmaya çalışan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, Nurdağı ilçesinde E.Ç'ye ait araçta yapılan aramada 62-74 santimetre ve 87-92 santimetre boyutlarında 2 mozaik ele geçirildi.
Ele geçirilen mozaikler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan E.Ç, M.B. ve M.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
