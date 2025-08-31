DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.468.767,45 -0,1%

Gaziantep Nurdağı'nda 2 Tarihi Mozaik Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma operasyonunda, 62-74 ve 87-92 cm boyutlarında iki mozaik ele geçirildi; üç şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:59
Gaziantep Nurdağı'nda 2 Tarihi Mozaik Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep Nurdağı'nda 2 Tarihi Mozaik Ele Geçirildi

Jandarma operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, tarihi eser satmaya çalışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, Nurdağı ilçesinde E.Ç'ye ait araçta yapılan aramada 62-74 santimetre ve 87-92 santimetre boyutlarında 2 mozaik ele geçirildi.

Ele geçirilen mozaikler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ç, M.B. ve M.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarihi eser niteliğinde 2 mozaik ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarihi eser niteliğinde 2 mozaik ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail: Gazze'de bulunan cenazelerden biri Idan Shtivi'ye ait
2
Uzmanlardan Uyarı: İnternette "mucize" Ürünler Cilde Zarar Verebiliyor
3
Su Ürünleri Planlaması 16 Türe Çıktı, Uluslararası Öğrenciler 3 Milyar Dolara Yaklaştı
4
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklu
5
Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi 16 Ekim'de — 1 Nisan 2026'da Hizmet Başlıyor
6
Rodos'ta İsrail Karşıtı Protestoda Polis Müdahalesi: Gösterici Suç Duyurusunda
7
Seydikemer'de Tırla Çarpışma: Adem Yaman Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta