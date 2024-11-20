Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılışında Yenilikçi Mesajlar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yelkenci, Mecidiye Han'da gerçekleştirilen etkinlikte, akademilerin 2016 yılında başlatıldığını hatırlatarak, öğretmenler tarafından büyük bir ilgi ile takip edildiğini belirtti.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yelkenci, çağın hızla geliştiğine dikkat çekerek, öğretmenlerin bu değişime uyum sağlaması gerektiğini söyledi. "Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız" diyen Yelkenci, öğretmen akademilerinin amacının öğretmenleri bulundukları çevrenin dışına çıkararak mekân ve insanların derinliğiyle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Rutinlerin Dışına Çıkmak

Yelkenci, öğretmenlerin kültür ve insanla ne kadar zenginleşirse o kadar güçlü olacağını belirterek, şehrin bütününün birikimiyle öğretmenleri muhatap etmenin önemine vurgu yaptı. "Bu, aynı zamanda alışkanlıklarımızın ve rutinlerimizin dışına çıkmak demektir" diye ekledi.

Gaziantep'in Zenginliği

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep'in tarihsel olarak düşünen ve üreten bir şehir olduğunu ifade etti. Kılınç, bu kentte mekânsal ve ruhsal birçok kaynağın bulunduğuna dikkat çekerek, Gaziantep'in şanslı illerden biri olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gaziantep'teki Mecidiye Han'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılış Programı"na katıldı. Yelkenci, burada konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gaziantep'teki Mecidiye Han'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılış Programı"na katıldı. Yelkenci, burada konuşma yaptı.