Gaziantep Oğuzeli’nde 2 yaşındaki Hasan İbrahim sulama kanalında boğuldu

Oğuzeli kırsal Yalnızbağ Mahallesi’nde oyun oynarken sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Hasan İbrahim kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:54
Olayın Detayları

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal Yalnızbağ Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evlerinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan İbrahim, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden yakınları tarafından bir süre suda çırpınırken sudan çıkarılan çocuk için ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olan Hasan İbrahim, sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

