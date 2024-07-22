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Gaziantep'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Hırsızlığı: 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 1,5 ton Antep fıstığının çalınması olayında bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:28
Gaziantep'te 1,5 Ton Antep Fıstığı Hırsızlığı: 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Antep Fıstığı Hırsızlığı Olayı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, 1,5 ton Antep fıstığı çalındı. Olayın ardından yapılan çalışmalarda bir şüpheli yakalandı.

Olayın Detayları

Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip bölgesinde 1500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli Yakalandı

Jandarma ekipleri, şüphelinin mağdurun akrabası olan M.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda M.Ö. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Fıstık

M.Ö.'nün adresinde yapılan aramada çalınan 1,5 ton Antep fıstığı bulunarak sahibine iade edildi. Şu anda M.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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