Gaziantep'te 11 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığına Darbe

Gaziantep'te gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 11 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde yürüttükleri çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yürütülen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 zanlı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından olayla ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlıların, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin bu tür operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.