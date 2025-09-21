Gaziantep'te '12. Gaziler Sürüşü' Şahinbey'de Gerçekleştirildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper işbirliğiyle Gaziantep'te '12. Gaziler Sürüşü' düzenlendi; Mehmet Tahmazoğlu etkinlikte konuştu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:37
Gaziantep'te '12. Gaziler Sürüşü' Şahinbey'de Gerçekleştirildi

Gaziantep'te '12. Gaziler Sürüşü' düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen 12. Gaziler Sürüşü, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden start alarak şehir turuyla devam etti.

Etkinlik ve güzergah

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başladı ve motosiklet korteji şehir turu gerçekleştirdi. Katılımcılar, gaziler ve şehitlerin anısına düzenlenen sürüşte bir araya geldi.

Başkan Tahmazoğlu'nun mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğe katılarak motosikletle şehir turu yaptı ve açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın, ülkemizin istikbali ve istiklali için canlarını seve seve ortaya koyan ve bu uğurda şehit olan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 'Gaziler Günü' dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Gaziler Sürüşü' için bir araya geldik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hayattaki gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

Vakfın değerlendirmesi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter, etkinliğe verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen sürüş, gazilerin ve şehitlerin anısını yaşatmayı amaçlayan sembolik bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü...

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü işbirliğinde "12. Gaziler Sürüşü" düzenlendi. Etkinlikte motosiklet grubu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başlayarak şehir turu attı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü...

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı
3
Artvin Borçka'da Tarihi Köprünün Yıkılma Anı Kamerada
4
İsrail ordusu Gazze işgalini genişletme hazırlığında: 36. Zırhlı Tümen kente girdi
5
Efkan Ala: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Umut Verici
6
Indianapolis'te silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
7
Yılmaz: Teknoloji Üretmeyen Ülkenin Geleceği Yok | TEKNOFEST

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü