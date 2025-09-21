Gaziantep'te '12. Gaziler Sürüşü' Şahinbey'de Gerçekleştirildi

Gaziantep'te '12. Gaziler Sürüşü' düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen 12. Gaziler Sürüşü, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden start alarak şehir turuyla devam etti.

Etkinlik ve güzergah

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başladı ve motosiklet korteji şehir turu gerçekleştirdi. Katılımcılar, gaziler ve şehitlerin anısına düzenlenen sürüşte bir araya geldi.

Başkan Tahmazoğlu'nun mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğe katılarak motosikletle şehir turu yaptı ve açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın, ülkemizin istikbali ve istiklali için canlarını seve seve ortaya koyan ve bu uğurda şehit olan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 'Gaziler Günü' dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Gaziler Sürüşü' için bir araya geldik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hayattaki gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

Vakfın değerlendirmesi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter, etkinliğe verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gaziler Günü kapsamında düzenlenen sürüş, gazilerin ve şehitlerin anısını yaşatmayı amaçlayan sembolik bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Şahinbey Belediyesi ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü işbirliğinde "12. Gaziler Sürüşü" düzenlendi. Etkinlikte motosiklet grubu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünden başlayarak şehir turu attı.