Gaziantep'te 12 yıl 9 ay 10 gün cezası bulunan firari A.D. yakalandı

Gaziantep'te motosikletli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari A.D. (19) yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:35
İl Emniyet Müdürlüğü ve motosikletli timlerin koordineli operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, motosikletli polis timleri firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D. (19)'yi yakaladı.

Hakkında yağma, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından arama kararı bulunan A.D.'nin yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

