Gaziantep'te 15 Gün Süreyle Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Gaziantep'te Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Yasaklandı

Gaziantep Valiliği, il sınırları içerisinde gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 13 Şubat saat 01.00'den 27 Şubat saat 24.00'e kadar geçerli olacak bu yasak, çeşitli sebeplerle alınan bir kararla yürürlüğe girdi.

Valilik Açıklamasında Belirtilen Hususlar

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, organize sanayi bölgeleri ve jandarma bölgesi dahil olmak üzere, siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının genel kurul ve toplantıları ile devlet kurum ve kuruluşlarının programları, resmi bayram, anma günleri ve törenler gibi etkinlikler hariç tutulmuştur.

Ayrıca, Valiliğe başvuru yapılarak izin alınan etkinlikler dışında, tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, protesto eylemi ve diğer bütün türden etkinliklerin yapılması yasaklanmıştır. Bu yasağın gerekçesi ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa dayandırılmaktadır.