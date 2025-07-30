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Gaziantep'te 15 Şüpheli Kurşunlama Olayları Nedeniyle Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te farklı tarihlerdeki kurşunlama olaylarına karışan 15 şüpheli, adliyeye çıkarıldı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 07:18
Gaziantep'te 15 Şüpheli Kurşunlama Olayları Nedeniyle Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarına Karışan 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te, farklı tarihlerde gerçekleşen 20 kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kentteki olaylarla ilgili emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin gözaltına alınma süreci tamamlanmış durumda.

Güvenlik Ekiplerinden Hızlı Müdahale

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayı şüphelilerini yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, 21 şüpheli tespit etti. Ardından, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 24 adrese baskın yaparak 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Silah ve Malzemeler

Yapılan adres aramalarında 3 tabanca, 4 otomatik tüfek, 3 kesici alet, 19 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının başka suçlardan tutuklu olduğu belirtildi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle...

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle...

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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