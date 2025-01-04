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Gaziantep'te 16 Kumar Makinesi Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:56
Gaziantep'te 16 Kumar Makinesi Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü adına yürütülen bu operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Ekipler, kumar suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirtilen iki iş yerine baskın düzenledi.

Ele geçirilen kumar makineleri, bölgedeki suçla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve bu tür faaliyetlerin önlenmesi adına kararlılıkla devam edileceğini gösteriyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli...

Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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