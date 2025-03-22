Gaziantep'te 16 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 16 yıl 8 ay cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:54
Gaziantep'te 16 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Koordinasyonunda Operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi saklandığı adresinde tespit ederek yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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