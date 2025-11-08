Gaziantep'te 19 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, 7'si Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Eylül operasyonlarında 10 ayrı hırsızlıkta 19 şüpheli yakalandı; 7'si tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:36
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Eylül ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda, 10 ayrı hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak 19 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet tekne motoru, 135 ster meşe/çam odunu, 3 adet elektrikli soba, 1 adet kamera, 1 adet inverter, 3 adet jeneratör, 130 kg zeytin, 500 bin TL değerinde inşaat malzemesi ve çeşitli muhtelif eşyalar yer aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

