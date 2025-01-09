Gaziantep'te 20 Bin 888 Konut ve İş Yeri Tamamlandı

Gaziantep'te konut inşaatları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'imizde 20 bin 888 konut ve iş yerimizi tamamladık. Daha da yapacaklarımız var," ifadelerine yer verdi. Ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer milletvekilleriyle bir araya gelerek, bölgenin ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Kurum, "Her daim omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz," diyerek, Gaziantep için daha fazla projelerin yolda olduğunu duyurdu.