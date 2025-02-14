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Gaziantep'te 20 Yıl 7 Ay Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:06
Gaziantep'te 20 Yıl 7 Ay Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü H.Y. yakalandı. İlgili açıklama Valilik tarafından yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 9 suç kaydı bulunan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y.'nin Şahinbey ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyon sonucunda firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Operasyon...

Gaziantep'te 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

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