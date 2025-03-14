Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:44
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli kişiyi, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste düzenledikleri operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Çorum'daki Gıda Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
7
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!