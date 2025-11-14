Gaziantep’te 31 Yıl Kesinleşmiş Cezayla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Gaziantep’te 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.B., jandarma tarafından Şehitkâmil'de yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:34
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.B isimli şahıs yakalandı.

Şehitkâmil'de operasyon

Operasyon, Şehitkâmil ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

H.H.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

