Gaziantep’te 31 Yıl Kesinleşmiş Cezayla Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.B isimli şahıs yakalandı.
Şehitkâmil'de operasyon
Operasyon, Şehitkâmil ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
H.H.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
