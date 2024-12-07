Gaziantep'te 5 Bin 113 Konutun Anahtar Teslimi Yapıldı

Gaziantep'te 5 bin 113 Konutun Anahtar Teslim Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Gaziantep'te gerçekleştirilen 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Gaziantep'in sanayideki gelişimine dikkat çekerek, "2002'de 2 organize sanayi bölgesinde 53 bin kardeşimiz çalışırken, şimdi 7 organize sanayi bölgesinde 308 bin Gaziantepli kardeşimiz çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin Üretim Yükselişi

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donatmaya ve geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye'nin sanayisi ve teknolojisi ile yükseldiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Artık 81 şehrimizde organize sanayi bölgelerinde fabrikaların bacaları tütüyor. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Üretimdeki tesis sayısını 11 binden 59 bine yükselttik. Gaziantep, 10 milyar dolar üzerinde ihracatla önemli bir üretim üssü haline geldi."

KOBİ'lere Destek

Gaziantep'in KOBİ'lerine destek verdiklerini vurgulayan Kacır, "Depremden sonra KOBİ'lerin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. AK Parti öncesinde Gaziantep'te 77 KOSGEB destekli KOBİ varken, şimdi bu sayı 29 bin 719'a ulaştı. Gaziantep, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacaktır" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, 5 bin 113 konutun teslimi sırasında yaptığı konuşmada, "Babalar sözünü tutar" ifadesinin somut bir örneği olarak bu etkinliği tanımladı. Bak, deprem sonrası Gaziantep'e yönelik çalışmalara değinerek, "Gaziantep, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte her zaman yoluna devam edecektir. Onunla çalışmak büyük bir gurur" dedi.

Şehir İçi Yatırımlar

Bakan Bak, ayrıca şehirde spor tesislerinin yapımına devam ettiklerini belirterek, Gaziantep’in gelecekteki yatırım ve projelerle daha da gelişeceğini vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentteki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.