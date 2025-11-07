Gaziantep'te 6 Ay Süren Yasadışı Bahis Operasyonu: 19 Gözaltı

Gaziantep'te 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı; dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:05
Emniyet güçleri geniş çaplı takip sonrası baskın düzenledi

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tamamı adliyeye sevk edildi.

