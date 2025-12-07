Gaziantep'te 6 bin 321 metrekare Mithat Paşa Parkı açıldı — Hayat Projesi ile yeni yaşam alanı

Mithat Paşa Parkı resmen açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Hayat Projesi kapsamında 6 bin 321 metrekarelik Mithat Paşa Parkı, Hacıbaba Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Proje, Büyükşehir'in Yeşil Şehir Gaziantep hedefi doğrultusunda bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırıyor.

Parkın özellikleri

Parkta ziyaretçilerin konforu ve spor yapma imkânı ön planda tutuldu. Alanda bin 805 metrekare yürüyüş yolu ile güvenli yürüyüş ve koşu imkanları sağlanırken, spor altyapısını güçlendirmek amacıyla 313 metrekare sentetik çim halı saha ve 200 metrekare 3 yönlü basketbol sahası yapıldı. Ayrıca 144 metrekarelik fitness alanı, açık havada egzersiz yapmak isteyenler için hazırlandı.

Ailelere ve çocuklara yönelik düzenlemeler

Ailelerin ve çocukların ihtiyaçları gözetilerek 295 metrekare çocuk oyun alanı oluşturuldu. Doğayla iç içe bir ortam sunmak amacıyla 3 bin 117 metrekare yeşil alan düzenlenirken, piknik yapmak isteyen vatandaşlar için 12 adet çatılı piknik ünitesi ve dinlenme amaçlı 17 adet ahşap bank yerleştirildi. Projenin estetik yönünü güçlendiren Kaya Bahçesi ise mahalleye görsel zenginlik kattı.

Protokol konuşmaları

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle sakinlerine destekleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: Ben Hacıbaba’yı çok özel seviyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la durmak yok, Hacıbaba’ya hizmete devam dedik. ‘Benden ne istiyorsunuz?’ dedim. Dediniz ki ‘Başkanım altında gölgesinde oturacak ağaçlar istiyoruz’. Yaptık. Oyun grubu istiyoruz, halı saha istiyoruz’ dediniz yaptık. Hacıbaba’nın çocuklarını çok güzel okutacağız. Bunu birlikte başaracağız.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise projenin mahalle ihtiyaçlarını karşılama amacını vurguladı: Burada tüm bu hizmetler için çok değerli valimiz Kemal Çeber valimize Gaziantep’in ablası Fatma Şahin başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir park olmuş. Çocuklara, gençlerimize yakışan bir park olmuş. Sizlerin verdiği destekle bu hizmetleri yapan başımızda bir cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Okul, sağlık, ulaşım konusunda yanındayız, her zamanda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek ve onları huzurlu bir Türkiye’ye uyandırmak için çalışıyoruz.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Hayat Projesi’nin önemine dikkat çekti: Hayat Projesi bizim için çok önemli bir proje. Bu projeyi uygulayacağımız her yerde yapacağımız şeyler var. Bugün parkı açıyoruz. Fatma Başkanımızın ellerine sağlık. Ama bu alanda hepsi yatırım programına alındı. Otuz iki derslikte okullarımız yapılacak hayat programını uyguladığımız her yerde. Sağlık ocağımız yapılacak. Onun dışında da burada ne ihtiyaç varsa, GASMEK, kütüphane, spor alanı ne ihtiyaç varsa siz ne isterseniz muhtarlarım bize ne iletirse yapacağız.

Katılımcılar ve kapanış

Programda ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik ve İrfan Çelikaslan projeye destek verdiklerini belirtti. Hacıbaba Mahalle Muhtarı Ali Polat yapılan parkın mahalleye değer katacağını vurguladı. Açılışa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da katıldı. Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar birlikte kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

