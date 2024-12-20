Gaziantep'te 95 Litre Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 95 litre sahte alkol ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylı Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, sahte alkol üretimi gerçekleştirildiği bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesi'nde tespit edilen bir depo ve ikamete baskın düzenledi. Yapılan arama sonucunda:

95 litre sahte alkol

378 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol

258 şişe ve bazı aparatlar

Bu operasyonla birlikte, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimine karşı önemli bir adım atılmış oldu.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Operasyonda gözaltına alınan M.N.Ö, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yetkililer, sahte alkol üretimi ve dağıtımı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.