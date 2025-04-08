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Gaziantep'te Ağaca Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:02
Gaziantep'te Ağaca Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Yakup Çobanoğlu (24) yönetimindeki 27 ANR 575 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Yakup Çobanoğlu ile araçta bulunan Burak Bozoğlan (19) yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Bozoğlan, itfaiye ekiplerince araç içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, iki yaralı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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