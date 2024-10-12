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Gaziantep'te Aile Cinayeti: Baba Eşini ve 4 Çocuğunu Katledip İntihar Etti

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:07
Gaziantep'te Aile Cinayeti: Baba Eşini ve 4 Çocuğunu Katledip İntihar Etti

Gaziantep'te Trajik Bir Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, bir baba, eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra hayatına son verdi.

Olayın Detayları

41 yaşındaki Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf (4) Demir'i tabancayla vurdu. Ardından aynı silahla intihar etti.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Ahmet Demir'in daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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