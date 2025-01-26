Gaziantep'te Aile İçi Kavga: Kız Kardeşini Öldüren Şüpheli Aranıyor

Gaziantep'te Aile İçi Şiddet: Bir Ölü, Bir Yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, bir kişi tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını ise yaraladı. Olay, Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir evde gerçekleşti.

Tartışma Kanlı Bir Kavga ile Sonuçlandı

Olayın merkezindeki isim Muhammed el Şıh İsmail ile kız kardeşleri Hale el Şıh İsmail ve ablası Meryem el Şıh İsmail arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşerek şiddet içeren bir hale geldi.

Polis ve Sağlık Ekibi Olay Yerinde

Kavgayı sonlandırmak için Muhammed, üzerinde bulundurduğu tabanca ile aile üyelerine ateş açtı. Durumun ciddiyetinin anlaşılmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Maalesef, Hale el Şıh İsmail hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hale'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralı olan Meryem el Şıh İsmail'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaçan Şüpheli Aranıyor

Olayın ardından, Muhammed el Şıh İsmail adlı şüphelinin kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmekte.