Gaziantep'te akıl almaz olan: Park halindeki 200 aracın lastiğini patlattı

Şahinbey ilçesinde 200'e yakın aracın lastiğini bıçaklayarak zarar veren ve olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için polis harekete geçti. Lastikleri patlatılan araç sahipleri, durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te akıl almaz olan: Park halindeki 200 aracın lastiğini patlattı
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Gece yarısı Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde 200'e yakın aracın lastiği bıçaklanarak patlatıldı. Sabahleyin araçlarının başına gelenleri gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve tutanak hazırladı.

lastik-patlatma

GECE YARISI 200 ARACIN LASTİĞİNİ DELDİ

Gece yarısı 200'e yakın aracın lastiği kesici bir aletle delindi. Olayın failleri iz bırakmadan kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Lastiği delinen araçlardan birinin sahibi olan Fatih Kılınç, olayın gece vakti gerçekleştiğini ifade etti.

lastik-patlatma

OLAYIN FAALİ 40-45 YAŞLARINDA

Gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde 200'e yakın aracın lastiği bıçakla delindi. Olayın faili 40-45 yaşlarında bir kişi olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgede arama yaptı. Lastiği delinen araçlardan birinin sahibi olan Kılınç, olayın gece yarısı gerçekleştiğini ve şüphelinin elinde bıçakla araçları dolaştığını söyledi.

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