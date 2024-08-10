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Gaziantep’te Ambulans ve Tanker Çarpıştı: 3 Sağlık Çalışanı Yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ve tanker çarpıştı. 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:12
Gaziantep’te Ambulans ve Tanker Çarpıştı: 3 Sağlık Çalışanı Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir ambulans ve tanker arasında meydana gelen çarpışmada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Kırıkçalı Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, sürücü A.M. idaresindeki 71 EK 347 plakalı tankerin, A.G. yönetimindeki 33 EBB 543 plakalı ambulansa çarpması sonucu oldu.

Kazanın Detayları

Kaza sonucunda ambulansın sürücüsü ve sağlık görevlileri B.K. ile K.K. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine hem polis hem de sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Yaralıların Durumu

İlk müdahale, yaralıların İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra, daha ileri tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildikleri bildirildi. Kazaya karışan sağlık çalışanlarının, Altınüzüm Mahallesi'ndeki görev noktalarına dönüş yapmakta oldukları öğrenildi.

Kazaların Önlenmesi İçin Önlemler Geliştirilmeli

Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması için trafik güvenliği konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ambulansla tankerin çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi...

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ambulansla tankerin çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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