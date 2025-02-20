Gaziantep'te Asayiş Olaylarında Yüzde 37 Düşüş: Vali Çeber Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep'te bu yıl ocak ayında asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 37 azaldı, Vali Çeber detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:26
Gaziantep'te Asayiş Olaylarında Yüzde 37 Düşüş: Vali Çeber Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılı ocak ayında kentteki asayiş olaylarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 azaldığını açıkladı. Çeber, bu bilgileri İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında verdi.

Asayiş İstatistikleri ve Alınan Tedbirler

Çeber, asayiş olaylarının 2023 yılı ocak ayında 1724, 2024 ocak ayında ise 1104 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu durumda, yüzde 37 oranında genel bir azalış yaşandığını ifade etti. Ayrıca, asayiş suçlarının aydınlatılma oranında da yüzde 79,5'ten yüzde 83,6'ya çıkış yaşandığının altını çizdi.

Suçlarla Mücadele ve Operasyonlar

Vali Çeber, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 1109 kişinin yakalandığını, toplamda 6079 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 191 silah ele geçirildi, 213 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve 19 şahıs tutuklandı.

Suriyeliler ve Düzensiz Göçle Mücadele

Çeber, Gaziantep'te yaşayan 397 bin 539 Suriyeli olduğunu ve bu sayının geçmişte 470 binlere kadar çıktığını hatırlatarak, göçmen sayısının düştüğünü belirtti. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında 68 operasyon yapıldığını, 179 bin 675 kişiye kimlik denetimi uygulandığını ve 334 düzensiz göçmen tespit edilerek yasal işlemlere tabi tutulduğunu kaydetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber (fotoğrafta), bu yıl ocak ayında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı...

Gaziantep Valisi Kemal Çeber (fotoğrafta), bu yıl ocak ayında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 azaldığını bildirdi. Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini değerlendirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber (fotoğrafta), bu yıl ocak ayında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı...

Gaziantep Valisi Kemal Çeber (fotoğrafta), bu yıl ocak ayında asayiş olaylarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 azaldığını bildirdi. Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini değerlendirdi.

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