Gaziantep'te Baba Kızını Silahla Öldürdü

Gaziantep'te Trajik Olay

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İsmail R. (55) isimli baba, tartıştığı kızı Hatice R. (32) ile bilinmeyen bir nedenle girdiği bir tartışmada, silahını ateşleyerek kızı Hatice'nin hayatına son verdi.

Tartışmanın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Olay, ailenin içinde yaşadığı gergin bir atmosferin ardından gerçekleşti. Babası İsmail R., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartıştığı kızı ile karşı karşıya geldi. Tartışmanın şiddeti arttı ve İsmail R. tabancasını çekerek Hatice R.'ye ateş etti.

Cenaze Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Olay yerinde ağır yaralanan Hatice R., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Baba Gözaltına Alındı

Olayın ardından jandarma ekipleri, İsmail R.'yi suç aleti silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.