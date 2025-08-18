DOLAR
Gaziantep’te Baygın Yaban Tavşanı Su İçtikten Sonra Doğaya Kaçtı

İslahiye'de Amanoslar'da baygın bulunan yaban tavşanı, HuzurluYayDer üyelerinin pet şişeyle su vermesiyle canlandı; su içtikten sonra doğaya kaçtı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:33
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları eteklerinde, 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası yakınlarında gezintiye çıkan bir grup, kayalıklar arasına sıkışmış baygın halde bir yaban tavşanı buldu.

Olayın Detayları

Huzurlu Yaylası Kalkınma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (HuzurluYayDer) üyesi grubun Daz mevkisinde fark ettiği tavşan, bulunduğu yerden alınarak ilk yardım müdahalesi yapıldı. Üyeler, tavşana pet şişeyle su içirdi ve kısa süre içinde canlanmasını sağladı.

Tedavinin ardından tavşan, su içtikten sonra koşarak doğal yaşam alanına geri döndü. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntüler ve Mesaj

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki doğa koruma ve insani müdahalelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, yerel halk ve doğa gönüllüleri arasında takdir topladı.

