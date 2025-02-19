Gaziantep'te Belediye Başkan Yardımcısına Saldırı: 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. 16 Şubat'ta, Mithatpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Ekici ayağından vurulmuştu.

Olayın ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir çalışma başlatarak şüpheliyi tespit etti. Ekipler, firar eden şüphelinin kimliğini E.K. olarak belirledi.

Yapılan operasyonla saklandığı adresinde yakalanan E.K., gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Saldırıya ilişkin soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.