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Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cinayetiyle ilgili 5 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:26
Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Genç Cinayeti: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleşen bıçaklı kavgada bir gencin yaşamını yitirmesi üzerine 5 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda Eyüp Arıcı'nın ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Yapılan operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, dün Atatürk Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen biri ile 17 yaşındaki Eyüp Arıcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmasıyla başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada ağır yaralanan Arıcı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, halk arasında korku ve endişe yaratan bu cinayet olayının faillerinin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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