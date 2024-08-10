Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı

Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Düzenlendi

Gaziantep, bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren etkileyici bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği", Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesi'nin iş birliği ile başlatıldı.

Açılış Töreninde Vurgu: Bağımsız Teknoloji ve Bilim

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Yamaçtepe Bilim Kamp Alanı'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hıdır, "Türkiye'nin bağımsız bir teknoloji ve bilime sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek için verilen Milli Teknoloji Hamlesi, farklı alanlarda büyük başarılar sağladı," şeklinde konuştu.

Gençlere Yönelik Eğitim ve Projeler

Hıdır, gençlerin merak duygusunu teşvik edecek eğitimler sunduklarını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bilim Türkiye projemiz aracılığıyla, astronomi, havacılık, uzay, matematik, teknoloji ve doğa bilimleri gibi 7 farklı alanda eğitimler veriyoruz. 2018 yılından bu yana, 20 bilim merkezi ve 3 farklı ülkede 1 milyonu aşkın öğrenci bu eğitimlerden faydalandı. Gençlerimizi sadece tüketen değil, üreten bir nesil olarak yetiştirmek istiyoruz."

Başkan Tahmazoğlu'ndan Destek Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin teknoloji, sanat ve spor alanlarında gelişimine katkıda bulunma hedefinde olduklarını belirtti.

Gençlerin Heyecanı

Nurşin Nürgen, Şırnak Deneyap Atölyesi öğrencisi olarak ilk defa teleskop kullanacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti: "Yıldızları ve gezegenleri göreceğim için son derece heyecanlıyım!"

Etkinlikler Üç Gün Sürecek

Etkinlik boyunca çeşitli gözlem aktiviteleri yer alacak. Bu aktiviteler arasında gece teleskobu ile göz cisimleri gözlemi, meteor yağmuru gözlemi, gündüz teleskop ile güneş gözlemi, bilim atölyeleri ve astronomi söyleşileri bulunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen gözlem şenliği başladı.