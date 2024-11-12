Gaziantep'te Boşanma Sürecindeki Çiftin Trajik Sonu: Cinayet ve İntihar

Gaziantep'te Boşanma Sürecindeki Trajik Olay

Gaziantep'te 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Kahraman Bal (26) eşi Elif Bal (25) ile tartıştı. Bu tartışma, üzücü bir şekilde kavgaya dönüştü.

Olayın Seyri ve Sonuçları

Tartışmanın büyümesi üzerine Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Maalesef, Elif Bal olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun ardından, Kahraman Bal da aynı silahla intihar etti.

Olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaşanan üzücü olay sonrası karı-kocanın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Bu trajik olay, Gaziantep'te büyük bir üzüntü yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.