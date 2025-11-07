Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu örgütüne darbe: 31 gözaltı
7 aylık operasyonun bilançosu
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada uyuşturucu ticareti yapan örgütü çökertti. Son 7 ayda gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Ele geçirilenler: 183 bin adet uyuşturucu hap, 106 kilo 975 gram skunk, 34 kilogram 195 gram esrar, 15 kilogram 158 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 718 adet fişek.
Gözaltılar ve yasal işlem
Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.
Emniyet yetkilileri, yürütülen çalışmalarla uyuşturucu ticaretine yönelik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
