Gaziantep'te 'Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı — AB'den Destek Vurgusu

Gaziantep'te 'Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantısı"na yerel yetkililer ve uluslararası temsilciler katıldı. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

AB Delegasyonu: Dayanışma ve Destek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, toplantıda Avrupa'nın farklı köşelerinden dayanışma ruhuyla gelen parlamenterlerin etkinlikte bulunduğunu belirtti. Vilcinskas, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem sonrasında bölgedeki dönüşümü gözlemlemek için Gaziantep'te olduklarını ifade etti.

Vilcinskas, toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa Birliği üye devletleri olarak hemen Türkiye için desteği harekete geçirdik, elimizden gelen her şeyi yaptık. Dayanışma fonlarımız da aynı şekilde mobilize edildi. 400 milyon avronun üzerinde bir destek fonu afetten sonra ortaya konulan toparlanma çabaları için devreye konuldu."

Vilcinskas, yerel yönetimlerin rolüne vurgu yaparak, "Gaziantep'te biz yereldeki liderliğin nasıl önemli olduğunu gördük. Yereldeki vizyonun nasıl etkili olabileceğini gördük... Toplumların ekonomik kalkınma araçlarına erişimleri söz konusu olduğunda nasıl sürdürülebilir ve nasıl kaliteli nitelikli ortamlar sunabileceğini görmüş olduk. Yerel yönetimler bunu destekle gerçekleştirebilir." dedi.

Gaziantep'in kaydettiği ilerlemeyi takdir eden Vilcinskas, AB ve Türkiye işbirliğinin süreceğini, daha fazla işbirliği ve önceliklendirilmesi gereken alanların değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca uluslararası ve yerel medyanın başarı hikayesini vurguladı ve Gaziantep'in hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanındığını belirtti.

Yerel Yetkililerin Değerlendirmeleri

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dünyanın çeşitli ülkelerinde afet incelemelerinde bulunduğunu hatırlatarak yeniden yapılanma sürecine dair şu açıklamayı yaptı: "Yeniden yapılanma sürecinde, artık öyle bir çalışıyoruz ki 'bir daha afet olursa'ya ilişkin her şeyi değerlendiriyoruz. Mikro ölçekleme yapıyoruz, yani çok sık aralıklarla zemin etüdü yapıyoruz. Bölgeye en uygun malzemeleri kullanıyoruz, tamamen bilimin ışığında çalışıyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Avrupa Birliği Konseyi'nden gelen katılımcıları kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Şahin, "Biz AB Konseyi'ne güven duyuyoruz, AB'ye güven duyuyoruz, kuruluş felsefesine inanıyoruz... İyileri kümeleştirmeliyiz, kötülüğü yalnızlaştırmalıyız. Dünyada kötülüğü yok etmeliyiz. Siz bunun için kuruldunuz, biz de bunun için kurulduk." şeklinde konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

