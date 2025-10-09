Gaziantep'te 'Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı — AB'den Destek Vurgusu

Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde düzenlenen teknik toplantıda AB Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, 6 Şubat 2023 dönüşümünü ve 400 milyon avronun üzerindeki destek fonunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:28
Gaziantep'te 'Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı — AB'den Destek Vurgusu

Gaziantep'te 'Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi' Teknik Toplantısı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantısı"na yerel yetkililer ve uluslararası temsilciler katıldı. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

AB Delegasyonu: Dayanışma ve Destek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, toplantıda Avrupa'nın farklı köşelerinden dayanışma ruhuyla gelen parlamenterlerin etkinlikte bulunduğunu belirtti. Vilcinskas, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem sonrasında bölgedeki dönüşümü gözlemlemek için Gaziantep'te olduklarını ifade etti.

Vilcinskas, toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa Birliği üye devletleri olarak hemen Türkiye için desteği harekete geçirdik, elimizden gelen her şeyi yaptık. Dayanışma fonlarımız da aynı şekilde mobilize edildi. 400 milyon avronun üzerinde bir destek fonu afetten sonra ortaya konulan toparlanma çabaları için devreye konuldu."

Vilcinskas, yerel yönetimlerin rolüne vurgu yaparak, "Gaziantep'te biz yereldeki liderliğin nasıl önemli olduğunu gördük. Yereldeki vizyonun nasıl etkili olabileceğini gördük... Toplumların ekonomik kalkınma araçlarına erişimleri söz konusu olduğunda nasıl sürdürülebilir ve nasıl kaliteli nitelikli ortamlar sunabileceğini görmüş olduk. Yerel yönetimler bunu destekle gerçekleştirebilir." dedi.

Gaziantep'in kaydettiği ilerlemeyi takdir eden Vilcinskas, AB ve Türkiye işbirliğinin süreceğini, daha fazla işbirliği ve önceliklendirilmesi gereken alanların değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca uluslararası ve yerel medyanın başarı hikayesini vurguladı ve Gaziantep'in hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanındığını belirtti.

Yerel Yetkililerin Değerlendirmeleri

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dünyanın çeşitli ülkelerinde afet incelemelerinde bulunduğunu hatırlatarak yeniden yapılanma sürecine dair şu açıklamayı yaptı: "Yeniden yapılanma sürecinde, artık öyle bir çalışıyoruz ki 'bir daha afet olursa'ya ilişkin her şeyi değerlendiriyoruz. Mikro ölçekleme yapıyoruz, yani çok sık aralıklarla zemin etüdü yapıyoruz. Bölgeye en uygun malzemeleri kullanıyoruz, tamamen bilimin ışığında çalışıyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Avrupa Birliği Konseyi'nden gelen katılımcıları kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Şahin, "Biz AB Konseyi'ne güven duyuyoruz, AB'ye güven duyuyoruz, kuruluş felsefesine inanıyoruz... İyileri kümeleştirmeliyiz, kötülüğü yalnızlaştırmalıyız. Dünyada kötülüğü yok etmeliyiz. Siz bunun için kuruldunuz, biz de bunun için kurulduk." şeklinde konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda "Deprem...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağ 3), Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas (sağ 2) ile davetliler katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda "Deprem...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında