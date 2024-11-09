DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,38 0,09%

Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi

Gaziantep'te 19 bin 185 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Vali Kemal Çeber, çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:14
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi

Gaziantep'te 19 Binden Fazla Deprem Konutunun Teslimi Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afetzedeler için inşa edilen 19 bin 185 konutun anahtarı, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Deprem Konutlarının Kurayı Çekildi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliği kapsamında yapılan konutların kurasının çekildiğini duyurdu. Vali Çeber, depremlerde 4 bine yakın can kaybı yaşandığını hatırlatarak, özellikle Nurdağı ilçesinin büyük hasar aldığını ifade etti.

Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Vali Çeber, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatırken, "Bir taraftan konutlar, diğer taraftan sağlık ve eğitim altyapısının yeniden inşası için yoğun çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. Özellikle, depremde yıkılan 25 yataklı devlet hastanesi yerine, 72 yataklı yeni bir hastane inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, yıkılan her derslik için minimum 5 yeni derslik yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Afetle İlgili Önceliklerine Dikkat Çekti

Vali Çeber, deprem sonrası yapılan çalışmaların amacının afetzedelerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yuvalarına kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. "Devletimizin gücü, milletimizin dayanışması önemli bir örnek teşkil etti. Bir yıl içinde, fiziki anlamda deprem gündemini kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
3
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
7
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak