Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi

Gaziantep'te 19 Binden Fazla Deprem Konutunun Teslimi Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afetzedeler için inşa edilen 19 bin 185 konutun anahtarı, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Deprem Konutlarının Kurayı Çekildi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliği kapsamında yapılan konutların kurasının çekildiğini duyurdu. Vali Çeber, depremlerde 4 bine yakın can kaybı yaşandığını hatırlatarak, özellikle Nurdağı ilçesinin büyük hasar aldığını ifade etti.

Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Vali Çeber, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatırken, "Bir taraftan konutlar, diğer taraftan sağlık ve eğitim altyapısının yeniden inşası için yoğun çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. Özellikle, depremde yıkılan 25 yataklı devlet hastanesi yerine, 72 yataklı yeni bir hastane inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, yıkılan her derslik için minimum 5 yeni derslik yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Afetle İlgili Önceliklerine Dikkat Çekti

Vali Çeber, deprem sonrası yapılan çalışmaların amacının afetzedelerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yuvalarına kavuşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. "Devletimizin gücü, milletimizin dayanışması önemli bir örnek teşkil etti. Bir yıl içinde, fiziki anlamda deprem gündemini kapatmayı öngörüyoruz" dedi.