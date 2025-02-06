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Gaziantep'te Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, sessiz yürüyüş ile anıldı. Anma programına katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 04:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 04:54
Gaziantep'te Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Gaziantep'te Deprem Kurbanları İçin Anma

Gaziantep, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmuyor. Bu anlamlı gün için Gaziantep Valiliği tarafından merkez Şehitkamil ilçesinde bir anma programı düzenlendi.

Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde Anma Töreni

Yıkılan 6 bloktan 4'ünün bulunduğu Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, toplamda 134 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Taziyeevinde bir araya gelen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri, kayıplarını anmak üzere enkaz alanına yürüdü.

Sessiz Yürüyüş ve Saygı Duruşu

Yürüyüş, katılımcıların sessiz bir şekilde ilerlediği duygusal anlarla doluydu. Yürüyüşün ardından, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar saygı duruşunda bulunarak hayatını kaybedenler için saygı durdular.

Dualar ve Gözyaşları

Program, okunan dualarla sona ererken, enkaz alanında bulunan bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Bu anma, Gaziantep halkının geçmişine ve kayıplarına gösterdiği saygının bir göstergesi oldu.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını...

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını...

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

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