Gaziantep'te Depremzede Kadınlara Ampute Futbol Takımı Kuruluyor

Gaziantep, depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlar için ampute futbol takımı kuruyor. Proje toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:45
Gaziantep'te Depremzede Kadınlara Ampute Futbol Takımı Kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlardan oluşacak ampute futbol takımı kuracağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan Başkan Fatma Şahin, engelli bireyler için hayata geçirdiği projeleri tanıttı.

Bu projeler arasında, depremde uzuv kaybı yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kurulacak kadın ampute futbol takımı da dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projenin amacının yalnızca engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğunu belirtti. Şahin, "Sporun birleştirici gücüyle hem kadınlarımızın hayata tutunmasını sağlayacağız hem de Gaziantep'in adını uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde duyuracağız" dedi.

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