Gaziantep'te Depremzedelere Kalıcı Konutlar Veriliyor

Gaziantep’te Afetzedeler Kalıcı Konutlarına Geçiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, afetzedelerin kalıcı konutlara yerleşme süreci hızla ilerliyor. Geçici yaşam alanında kalan vatandaşlardan boşalan konteynerler de düzenli bir şekilde kaldırılmakta.

TOKİ'nin Çalışmaları Devam Ediyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlar, afetzedelere teslim edilmeye devam ediyor. İslahiye'de konutlarını alan vatandaşlar, hızla yeni evlerine taşınıyor.

Konteynerlerin Boşaltılması

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, afet sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu süreçte geçici yaşam alanlarının boşaltılması, afetin yaralarının sarılmasının en somut göstergelerinden biridir," dedi.

Soylu, "Bugün itibarıyla 900'ün üzerinde konteynerden vatandaşlarımızı kalıcı konutlara uğurladık. Boşaltılan konteynerleri hızlı bir şekilde depolama alanlarımıza sevk ediyoruz. Kalyon Konteyner Kent, afet bölgesinin ilk açılan konteyner kentiydi ve artık kapatıldı. Dört konteyner kentimiz daha aynı aşamada, bunları da birer birer kaldırarak yaraların sarılmasına destek oluyoruz," ifadelerini kullandı. Gaziantep’te afetzedeler için sürdürülen bu çalışmalar, bölgedeki yeniden inşa sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.