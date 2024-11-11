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Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheliden 11'i tutuklandı; 74 milyon lira dolandırıcılık iddiası ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:24
Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep Merkezli Operasyon

Gaziantep'te düzenlenen kapsamlı dolandırıcılık operasyonu, 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan grubu takibe aldı. Yürütülen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, çek ve döküman ele geçirildi.

Zanlıların Dolandırıcılık İddiası

Açıklamaya göre, şüpheliler 6 farklı ülkeden 7 firmayı toplamda 74 milyon lira dolandırdı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 11 zanlı tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, operasyon esnasında ekiplerin ev ve iş yerlerine düzenlediği baskınlar, gözaltına alınan şüphelilerin aranması ve adliyeye götürülmeleri yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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