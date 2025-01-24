Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte kimliklerle kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara karşı başlattığı çalışmanın detayları verildi.

Yapılan Operasyon

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 bin dolar, 15 bin Türk Lirası ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.