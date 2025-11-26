Gaziantep'te dron destekli denetim: 990 sürücüye kırmızı ışık cezası

Gaziantep'te dron destekli trafik uygulamasında kırmızı ışık ihlali yapan 990 sürücüye toplam 2 milyon 145 bin 330 TL ceza uygulandı; ihlal anları kaydedildi.

Gaziantep’te düzenlenen dron destekli trafik uygulamalarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 990 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 145 bin 330 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamayı yürüten ekipler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinden oluştu. Denetimler son 10 gün içinde gerçekleştirildi ve ihlal anları dron kamerasına yansıdı.

Görüntüler ve uygulama detayları

Dronla kaydedilen görüntüler, kırmızı ışıkta geçen araçların tespitini kolaylaştırdı ve uygulamanın etkinliğini artırdı. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin süreceğini bildirdi.

