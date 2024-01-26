Gaziantep'te düzenlenen baskında 30 tüfek 18 ses tabancası yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, bir operasyonla 30 tüfek ve 18 ses tabancasına el koydu, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te düzenlenen baskında 30 tüfek 18 ses tabancası yakalandı
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M.A. isimli şahsın kentte ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, M.A.'nın Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerindeki 2 iş yeri ve evine eş zamanlı baskın yaptı. 

Baskında; 30 ruhsatsız av tüfeği, 18 yasaklı ses tabancası ve şarjörü ile 950 tabanca mermisi bulundu. Ekipler, silah ve mermilere el koydu ve M.A.'yı gözaltına aldı.

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