Gaziantep'te düzenlenen baskında 30 tüfek 18 ses tabancası yakalandı

M.A. isimli şahsın kentte ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, M.A.'nın Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerindeki 2 iş yeri ve evine eş zamanlı baskın yaptı.

Baskında; 30 ruhsatsız av tüfeği, 18 yasaklı ses tabancası ve şarjörü ile 950 tabanca mermisi bulundu. Ekipler, silah ve mermilere el koydu ve M.A.'yı gözaltına aldı.