Gaziantep'te Eğitim Sırasında Tragik Olay: Polis Memuru Şehit Oldu

Gaziantep'teki Eğitimde Trajik Kaza

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) yaşanan talihsiz bir olayda, eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti.

Şehidin Kimliği ve Olayın Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun'un, 10 Temmuz 2024 tarihinde eğitimlerinde gaz tüfeğine sıkışan bir kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Halil İbrahim Kuzkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Olayın Ardından Gelen Tepkiler

Olay, polis camiasını derinden üzdü. birçok kişi şehidin ailesini ve arkadaşlarını sosyal medya üzerinden destek mesajları ile yalnız bırakmadı. Toplumda, polis memurlarının güvenliği ile ilgili endişeler artarken, bu tür eğitimlerde daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulandı.